Ordu Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, önemli bir konudur. Yerel tahminlere göre, sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate değerdir. Sağanak yağmurlar nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında su geçirmez giysiler bulundurması faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, terleme ve buna bağlı rahatsızlıklar yaşatabilir. Bu nedenle, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 12 Aralık Cuma günü, güneyde hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında seyredecek. 14 Aralık Pazar gününde hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmanızda yarar vardır. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gereklidir.

