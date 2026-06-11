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Ordu Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11-14 Haziran 2026 tarihlerinde hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. 11 Haziran'da sıcaklık 24 derece, 12 Haziran'da ise 25 dereceye yükselebilir. 13 Haziran, 26 dereceyle en sıcak gün olacak. Ancak 14 Haziran'da hafif yağmur bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, 14 Haziran için yağışa karşı önlem almak önemli. Şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmakta fayda var.

Ordu Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güzel olacak. Bölge sakinleri keyifli bir gün geçirecek. Hava, bulutların yanı sıra güneşle parçalı bulutlu bir görünümde olacak. Sıcaklık gündüz 24 derece civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 16 dereceye inecek. Rüzgar saatte yaklaşık 3 kilometre esecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

12 Haziran Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye çıkacak. 13 Haziran Cumartesi günü de hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 18 derece civarına ulaşacak. 14 Haziran Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. Günlük sıcaklık 19 derece, gece sıcaklığı ise 14 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için genelde elverişli olacak. Ancak 14 Haziran Pazar günü yağmur bekleniyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini bu tarihe denk getirmemekte fayda var. Uygun önlemler almanız gerekecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez ceket almanız iyi olacaktır.

Ordu'da 11-14 Haziran 2026 tarihleri arasında hava durumu uygun koşullar sunuyor. Ancak 14 Haziran Pazar günü için hafif yağmurlar bekleniyor. Bu duruma karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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