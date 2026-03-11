HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu çok bulutlu başlayacak. Öğle saatlerinde güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgar 15 km/s hızında esecek ve nem oranı %76 seviyelerinde kalacak. 12 Mart Perşembe günü bol güneş ışığına, ardından da 13 Mart Cuma güneşli havaya geçiş yapılacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu çok bulutlu bir başlangıçla başlayacak. Öğle saatlerinde güneş kendini gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 0 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu kalacak. Rüzgarın hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %76 seviyelerinde seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. 12 Mart Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12 ile 1 derece arasında olacak. 13 Mart Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. 14 Mart Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte yarar var. Planlarınızı güncel bilgilere göre yapmanız önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındıHKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı
CANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördüCANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.