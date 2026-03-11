Ordu Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu çok bulutlu bir başlangıçla başlayacak. Öğle saatlerinde güneş kendini gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 0 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu kalacak. Rüzgarın hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %76 seviyelerinde seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. 12 Mart Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12 ile 1 derece arasında olacak. 13 Mart Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11 ile 2 derece arasında değişecek. 14 Mart Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte yarar var. Planlarınızı güncel bilgilere göre yapmanız önem taşıyor.