Ordu Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Mayıs Pazartesi günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için çeşitli koşullar mevcut. Zaman zaman yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında, gece ise 11 - 12 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 2 - 3 km/saat tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, Ordu'da yaşayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Sağlam ayakkabılar da önemli. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mayıs Salı günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 23 derece civarında, gece ise 14 - 15 derece arasında olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyredecek. 14 Mayıs Perşembe günü, bazı kesimlerde hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor.

Bu dönemde uygun giysi ve ayakkabı seçimi önemli. Özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak lazım. Yağışların olduğu günlerde trafikte dikkat edilmeli. Su birikintilerinden uzak durulması tavsiye ediliyor.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin koşullar hakim olacak. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.