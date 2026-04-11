Ordu Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacağı için hava serin hissedilebilir. Rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Dışarı çıkacakların şemsiye veya yağmurluk bulundurması önerilir. Yollar ıslak olduğundan kayganlaşabilir. Yüksek nem oranı serinliği daha belirgin hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Nisan Pazar günü, bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak. 13 Nisan Pazartesi günü yağmur ihtimali var. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişecek. 14 Nisan Salı günü de bir-iki kısa süreli sağanak öngörülüyor. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Dışarı çıkmadan önce hazırlık yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.