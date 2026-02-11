Ordu Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 0.2 ile 0.3 derece arası civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 7 ile 7.2 derece arasında değişecek. Gün boyunca nem oranı %78 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte 10.9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı saati ise 17:59 olarak öngörülüyor.

12 Şubat Perşembe günü Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. O gün hava sıcaklıkları 3.7 ile 7.7 derece arasında olacak. Hava yine kapalı ve bulutlu bir yapı sergileyecek. 13 Şubat Cuma günü ise sıcaklıklar 5.6 ile 10.4 derece arasında değişecek. Hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 4.5 ile 13 derece arasında yer alacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Bu durumda doğru kararlar vermek daha kolay olacaktır.