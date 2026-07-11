Ordu Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu önemli bir konudur. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler bu durumu dikkate almalıdır. Hava sıcaklıkları 17 ile 21 derece arasında değişecektir. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gereken bir durumdur. Dışarıda vakit geçirecek olanların yanında su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani yağışların olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı esnek tutmanızda yarar vardır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde de hava durumu değişecektir. 12 Temmuz Pazar günü yer yer sağanaklar görülecektir. Hava sıcaklıkları 16 ile 23 derece arasında değişecektir. 13 Temmuz Pazartesi günü ise birkaç kısa süreli sağanak beklenmektedir. Sıcaklıklar 16 ile 25 derece arasında olacaktır. 14 Temmuz Salı günü yer yer sağanaklar devam edecektir. Hava sıcaklıkları 16 ile 24 derece arasında seyredecektir.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Böylece etkinliklerinizi kötü hava koşullarından etkilenmeden sürdürebilirsiniz.

Ordu'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Hava sıcaklıklarının 17 ile 21 derece arasında değişeceği öngörülmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacaktır.