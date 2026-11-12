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Ordu Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Kasım 2026'da hava durumu, sabah saatlerinde 19-21 derece sıcaklık aralığı ile başlayacak. Gün içinde 20 dereceye yükselebilen sıcaklıklar, yer yer hafif yağışla değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların şemsiye bulundurması önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18-22 derece arasında dalgalanacak ve Cumartesi ile Pazar günleri daha fazla yağış bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve bağışıklığı güçlendirecek besinler tüketmek de faydalı olacak.

Ordu Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

12 Kasım 2026 tarihinde Ordu’da hava durumu oldukça çeşitli bir deneyim sunacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarına yükselebilir. Ancak, gün içerisinde yer yer hafif yağışlı koşullar görülebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarına şemsiye almayı unutmamalı.

Ordu’nun coğrafi yapısı ve ikliminin etkisiyle bu durum normal. Gün boyunca ani hava değişimleri yaşanabilir. Sabah güneşli başlayan bir gün, öğleden sonra aniden yağışla bitebilir. Bu nedenle, şemsiyelerinizi ve yağmurluklarınızı yanınıza almak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları 18-22 derece arasında değişiklik gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri daha fazla yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin bu durumu göz önünde bulundurması önemli. Planlarınıza yağmur ihtimalini eklemek faydalı olacaktır. Ayrıca, hava koşularındaki ani değişimlere de hazırlıklı olun.

Kış mevsimi yaklaşırken, Ordu'da hava durumu değişiklikleri sıkça görülür. Dışarıda vakit geçirirken giyiminize dikkat etmelisiniz. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun giysiler seçmek faydalı olacaktır. Ayrıca, yiyecek ve içecek seçimlerinizi gözden geçirerek bağışıklığınızı güçlendirecek besinler tercih ediniz. Böylece, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hazırlıklı olabilirsiniz.

12 Kasım 2026 tarihinde Ordu'nun hava durumu hafif yağmur ile birlikte 20 derece civarında bir sıcaklık sunacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar bu aralıkta devam edecek. Yağışların artabileceği durumlar için hazırlıklı olmakta fayda vardır. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Keyifli bir hafta sonu için hava durumu tahminlerini kontrol ediniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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