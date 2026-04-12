Ordu Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 4 - 5 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek. Ancak, gün boyunca hava bulutlu kalacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 6 - 7 dereceye düşecek. Nem oranı artacak. Hava daha soğuk hissedilebilir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık da düşecek.

13 Nisan Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12 - 13 derece civarında seyredecek. 14 Nisan Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 - 15 dereceye ulaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü de hava güneşli kalacak. Bu günlerde sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek konforu artıracaktır.