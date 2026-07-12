Ordu Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 21-22 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 9-18 kilometre arasında değişecektir. Nem oranı sabah saatlerinde %89, gündüz %74, akşam %95 ve gece %98 olacak. Bu bilgiler "Ordu hava durumu" ve "bugünkü hava nasıl" sorularına yanıt sağlar.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 13 Temmuz Pazartesi günü az bulutlu ve sıcak geçecek. 14 Temmuz Salı günü hafif yağmurlu olabilir. 15 Temmuz Çarşamba günü ise hava açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 25-26 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızları ve nem oranları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranları yüksek. Dışarıda vakit geçirenler için bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir.