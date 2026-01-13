HABER

Ordu Hava Durumu! 13 Ocak Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 0 ile 3 derece arasında değişirken, hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Kuzeybatıdan esecek rüzgar, günlük yaşamı etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Soğuk havada kalın giysiler giyilmesi, dikkatli olunması ve güvenli sürüş kurallarına uyulması tavsiye edilmektedir.

Ufuk Dağ

Ordu'da 13 Ocak Salı 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Hafif karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 ile %92 arasında olacak. Bu koşullar, Ordu'daki hava durumunun soğuk ve yağışlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu benzer şekilde sürmeye devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları -4 ile 2 derece arasında olacak. Az güneşli bir hava bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dolayısıyla, Ordu'da soğuk ve yağışlı koşullar sürecek.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Ordu'da yaşayanlar ve ziyaretçiler daha fazla dikkat etmelidir. Soğuk ve yağışlı hava, sabah ve akşam saatlerinde daha hissedilecektir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmelidir. Su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken de kaygan yollara dikkat edilmelidir. Hız limitlerine uyulmalı ve güvenli sürüş kurallarına özen gösterilmelidir. Bu önlemler soğuk ve yağışlı havada güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
