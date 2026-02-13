HABER

Ordu Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve bulutlu bir seyir izleyecek. Sıcaklık 9 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 olurken, rüzgar saatte 14 kilometreye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri ve sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giysiler ve aksesuarlar almak sağlığı korumak açısından kritik önem taşıyacak.

Simay Özmen

Ordu'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve bulutlu geçecek. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar saatte 14 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu 07:26'da, gün batımı 18:00'da gerçekleşecek.

Bugün hava genellikle bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Hava bulutlu kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Hava yine bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 derece civarına gerileyecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 6 derece arasında olacak. Sağanak yağış bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 19 ile 14 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli geçecek. 16 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 20 ile 14 derece arasında olacak. Yüksek bulutlar arasında görünen güneş bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı. Ayrıca ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek gerekiyor. Hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek de sağlığınız için büyük önem taşıyor.

