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Ordu Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da hava durumu bu hafta sonu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Hafif rüzgar ve bulutlu hava, serin hissettiren etkenler arasında. Bugün hafif sis etkisini yitirirken, önümüzdeki günlerde yağışlar bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Dışarıda olanların hava durumunu takip etmesi ve önlemler alması öneriliyor. Şemsiyeleri unutmayın!

Ordu Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Kasım Cumartesi 2026, Ordu’da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Gün boyunca hafif bir rüzgar hissediliyor. Bu durum serin hissetmenize neden oluyor. Bulutların yoğunlaşması ve yer yer görülen yağış, havayı daha serin hissettiriyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif sis oluştu. Bu, görünümde etkili oldu ama gün ortasına doğru kayboldu. Dışarıda olanların dikkatli olması faydalı olabilir. Hava nasıl olacak diye merak edenler için bazı tahminler var. Güneş arada sırada görünse de bulutlu bir gün geçeceği öngörülüyor.

Ordu’da hava durumu bu hafta sonu değişken olacak. Hava tahminlerine göre sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Zaman zaman yoğunlaşan bulutlar ve beklenen yağışlar, durumu etkileyecek. Özellikle çarşamba gününden itibaren belirgin bir yağışlı hava sistemi etkili olabilir. Bu durum hem sıcaklıkları hem de hava koşullarını etkileyebilir.

Sonbaharın ortalarında hava durumunun bu şekilde değişkenlik göstermesi alışılmadık değil. Dışarıda olanların bazı önlemler alması gerekebilir. Kalabalık alanlarda aniden yağışlar başlayabilir. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Dalgalı hava koşulları nedeniyle, dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Bu şekilde daha iyi bir plan yapabilirsiniz.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerini sıkça görebiliriz. Giyimde kat kat giyinmek serin havayı azaltır. Gün içindeki sıcaklık farklarına karşı da sizi hazırlıklı hale getirir. Özellikle doğa yürüyüşleri ya da açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, uygun kıyafet bulundurmanızda fayda var. Yağışa uygun giysiler almak iyi bir önlem olacaktır.

Hava durumu genel hatlarıyla kararsız bir süreçte. Bugün rahat bir gün geçirebilirsiniz. Ancak önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar ve sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmakta fayda var. Hava durumunu takip etmeye devam edin. Doğanın güzelliklerinin tadını çıkarın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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