Ordu Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, halk ve ziyaretçiler için önem taşımaktadır. Bugün, hava sıcaklıkları 14 ile 20 derece arasında olacak. Yerel kaynaklar, bu tarihte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini belirtmektedir. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağış nedeniyle dışarıda vakit geçirmek zorlaşacaktır. Ordu'da hava durumunu göz önünde bulundurarak, alternatif kapalı mekanlar düşünmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılıman hale gelecektir. 15 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağışların beklendiği günlerden biri olacaktır. 16 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 9 ile 17 derece arasında değişecektir. Bu gün de hafif yağışlar devam edecektir. 17 Mayıs Pazar günü ise sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bu gün için de beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak gereklidir. Kaygan zeminlere dikkat etmek de güvenliğiniz için önem taşır.

Ordu'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımanlaşacaktır. Hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre yapmanız faydalıdır. Alınacak önlemler her zaman önemlidir.