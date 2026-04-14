Ordu Hava Durumu! 14 Nisan Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Nisan 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 1 - 3 derece civarında. Öğle ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 - 14 derece arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hava bulutlu olacak. Ordu'da gün boyunca hava serin ve yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 4 - 14 derece arasında olacak. 16 Nisan Perşembe günü 5 - 14 derece aralığında sıcaklık bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise 6 - 14 derece arasında bir sıcaklık görülecek. Daha sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu durum, Ordu'da hava durumunun ılımanlaşacağını gösteriyor.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. 14 Nisan'da yağışlı ve serin hava beklendiği için dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız iyi olur. 15 Nisan ve sonrasında daha sıcak ve güneşli hava olacağı için hafif kıyafetler tercih etmelisiniz.