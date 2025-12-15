HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Aralık 2025 tarihinde hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Hava sıcaklığının 3 ile 7 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %78 seviyesinde tahmin edilirken, rüzgar hızı saatte 9 km olacak. Sonraki günlerde de hava durumu değişkenlik gösterecek. Yağışlar devam ederken, su geçirmez giysi ve ayakkabılar ile rüzgar geçirmez montların kullanımı öneriliyor. Günün başlangıcı 07:46 ve bitişi 17:01 olarak belirlenmiştir.

Ordu Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 15 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Hava sıcaklığının 3 ile 7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 9 km olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:46'dır. Gün batımı saati ise 17:01 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığının 1 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklığın 1 ile 8 derece arasında değişmesi muhtemel. 18 Aralık Perşembe günü ise hava sıcaklığının 1 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu süre zarfında yağmur ve çisenti gibi yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarında su geçirmez ayakkabı ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar kullanmak faydalı olacaktır. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerin 150 metre altındaki şifa kaynağı: Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar!Yerin 150 metre altındaki şifa kaynağı: Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar!
Gözleri doldu, konuşurken sesi titredi: "Artık olacaksa bana olsun"Gözleri doldu, konuşurken sesi titredi: "Artık olacaksa bana olsun"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.