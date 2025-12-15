Ordu Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Hava sıcaklığının 3 ile 7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 9 km olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:46'dır. Gün batımı saati ise 17:01 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığının 1 ile 5 derece arasında olması bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklığın 1 ile 8 derece arasında değişmesi muhtemel. 18 Aralık Perşembe günü ise hava sıcaklığının 1 ile 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu süre zarfında yağmur ve çisenti gibi yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarında su geçirmez ayakkabı ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar kullanmak faydalı olacaktır. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.