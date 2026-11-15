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Ordu Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Ordu hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026'da Ordu'da hava durumu değişken bir yapı sergiliyor. Parçalı bulutlu ve yer yer kapalı bir hava hâkim. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Hafif yağışlar bekleniyor, rüzgar kıyıya yakın bölgelerde deniz aktivitelerini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde yoğun yağışlar öngörülüyor. Dış mekan aktivitelerinden kaçınmak ve hava durumu tahminlerini takip etmek önem taşıyor. Kalabalık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu hava durumu, 15 Kasım 2026 tarihinde değişken bir görünüm sergiliyor. Karadeniz'in serin iklimi etkili. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer kapalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Bu durum, Ordu'da mevsim normallerine uygun bir hava sağlıyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Kapalı bir atmosfere geçiş yaşanacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumu için hazırlıklı olmalı. Güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Bulutların arasında güneş ışıkları da görülebilecek.

Ordu'da gün içinde rüzgar hissediliyor. Akşam saatlerinde rüzgar hafif bir artış gösterebilir. Kıyıya yakın bölgelerde bu rüzgar, deniz aktivitelerini etkileyebilir. Deniz ve plaj planları yapanların rüzgarı göz önünde bulundurması önemli. Hafif yağmur ihtimali için dışarıda olanların uygun kıyafetler bulundurması akıllıca olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karamsar görünüyor. 16 ve 17 Kasım tarihlerinde yoğun yağışlar bekleniyor. Bu durum, günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Hava sıcaklığının 18-20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Yükselen nem oranı, sıcaklığı daha soğuk hissettirebilir. Dış mekan aktivitelerinden kaçınmak mantıklı olacak. Kapalı mekanlar tercih edilmeli. Sıcak içecek tüketimi, soğuk algınlığı riskini azaltabilir.

Yağışlı günlerde kalabalık alanlara gitmeyi planlayanlar, hava durumu tahminlerini kontrol etmeli. Zorunluluk olmadıkça araç kullanmamak avantaj sağlar. Toplu taşıma veya yürümek, yağışın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ordu'da hava koşullarını takip etmek, planlarınıza yön vermek açısından önemlidir.

Ordu hava durumu bu hafta zorlu bir geçiş sürecine giriyor. Yerel hava durumunu gün içerisinde takip etmek gereklidir. Günlük yaşamı sağlıklı ve keyifli sürdürmek için gelişmeleri takip etmeyi unutmamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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