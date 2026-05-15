Ordu Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu serin ve yağışlı hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 ile 19 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 10 ile 11 derece civarında seyredecek. Pazar günü sıcaklıklar 21 ile 22 dereceye kadar çıkacak. Ancak bu günde bulutlu bir hava bekleniyor. Pazartesi günü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 10 ile 11 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmayı gerektiriyor. Serin ve yağışlı günlerde uygun giyim tercih edilmeli. Şemsiye gibi önlemler almak, sağlığınızı koruyacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak seyahat planlarınızı esnek tutmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Olumsuz hava koşullarında aksaklıkları önleyebilirsiniz.