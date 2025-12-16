HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 16 Aralık Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Aralık 2025 tarihinde hava durumu, yağmur geçişleriyle birlikte 6 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek ve nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgarın hızı 6.8 km/saat olarak ölçülecek. Takip eden günlerde sıcaklık 7 ve 10 dereceye yükselecek. Giyim tercihlerinizi hava koşullarına göre şekillendirmek, sağlığınızı korumanıza ve aktivitelere uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 16 Aralık Salı Ordu hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Ordu'da 16 Aralık 2025 Salı günü, hava durumu yağmur geçişleriyle birlikte 6 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 0 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı ise 17:02 olarak tahmin ediliyor.

17 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklığının 7 derece civarında olması bekleniyor. Alçak bulutların etkili olması söz konusu. 18 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklığı 10 derece civarına yükselecek. Güneşli bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. 19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklığı 11 derece civarına ulaşacak. Yüksek bulutlar arasından güneşin görünmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymek önemli. Soğuk havalarda kat kat giyinmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmeyen montlar tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.