Ordu Hava Durumu! 16 Aralık Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Aralık 2025 Salı günü, hava durumu yağmur geçişleriyle birlikte 6 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 0 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı ise 17:02 olarak tahmin ediliyor.

17 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklığının 7 derece civarında olması bekleniyor. Alçak bulutların etkili olması söz konusu. 18 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklığı 10 derece civarına yükselecek. Güneşli bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. 19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklığı 11 derece civarına ulaşacak. Yüksek bulutlar arasından güneşin görünmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymek önemli. Soğuk havalarda kat kat giyinmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmeyen montlar tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.