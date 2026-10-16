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Ordu Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, Karadeniz iklim dinamikleriyle şekilleniyor. Bugün hafif bulutlu ve serin bir hava hakimdi. Sıcaklığın 20 derece civarında olduğu bu günde, dışarıda yapmak isteyenler için ideal bir atmosfer mevcut. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek, hafta sonu güzel yürüyüşler için fırsatlar sunacak. Yağış olasılıklarını da göz önünde bulundurmak, keyifli anları artıracak.

Ordu Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ordu'da hava durumu Karadeniz iklim dinamiklerini yansıtıyor. Bugünkü hava hafif bulutlu ve serin. Sıcaklık 20 derece civarında. Sahil kesiminde deniz rüzgarı nedeniyle sıcaklık daha düşük hissediliyor. Havadaki nem oranı ölçülü. Bu da dışarıda geçirilen zamanları keyifli kılıyor. Dışarıda olmak isteyenler için ideal bir gün var. Güzel havayı değerlendirmek, yürüyüş yapmak mümkün.

Ordu'da hava durumu nasıl? Hafif bir rüzgar var. Bu rüzgar dışarıda bulunmayı kolaylaştırıyor. Belirli saatlerde hafif yağışlar olabilir. Gün boyunca bu yağışların gücü azalacak. Akşam saatlerinde ise 18-19 derece civarında bir sıcaklık olacak. Bu sıcaklık, akşam yürüyüşü için elverişli.

Gelecek günlerde Ordu'da daha değişken bir hava durumu bekleniyor. Özellikle hafta sonu sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Cumartesi günü yağışlı bir hava etkili olacak ve sıcaklık düşecek. Pazar günü havanın açılması öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklık 21-22 derece civarına ulaşacak. Bu durum, doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için bir fırsat sunuyor.

Yine de dışarıda zaman geçirecek olanların dikkatli olması gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir üst giyim, serin havanın etkisini azaltır. Yağış ihtimalinin yoğun olduğu saatlerde hava durumunu kontrol etmek önemli. Bu, ıslak zeminlerde kayma riskini azaltır. Ordu’nun değişken havasında doğal güzelliklerin tadını çıkarmayı unutmayın.

16 Ekim 2026 itibarıyla Ordu'da hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu dengeli olacak. Ancak Karadeniz ikliminin sürprizleri her an karşınıza çıkabilir. Bu nedenle her durumda hazırlıklı olmak önemli. Doğanın tadını çıkarmak için gerekli önlemleri almak, konforlu bir deneyim yaşatır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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