HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 16 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 25 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 23 derece olacağı öngörülüyor. Kuzeydoğudan esecek rüzgar saatte 9 kilometre hızla etkili olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapabilir, doğa yürüyüşleri ile deniz keyfi yaşayabilirsiniz. Cuma günü için sağanak yağışa karşı dikkatli olmanız önemli.

Ordu Hava Durumu! 16 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 23 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Çarşamba günü hava sıcaklığının 24 derece civarında olması bekleniyor. Perşembe günü de sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Cuma günü kısa süreli sağanak yağışlar beklendiği için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Rüzgar hızları gün boyunca saatte 6-10 kilometre arasında değişecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Cuma günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Yanınıza şemsiye alarak ani yağışlardan korunabilirsiniz. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı varBeylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyulduDünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.