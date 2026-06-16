Ordu Hava Durumu! 16 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 23 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Çarşamba günü hava sıcaklığının 24 derece civarında olması bekleniyor. Perşembe günü de sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Cuma günü kısa süreli sağanak yağışlar beklendiği için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Rüzgar hızları gün boyunca saatte 6-10 kilometre arasında değişecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Cuma günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Yanınıza şemsiye alarak ani yağışlardan korunabilirsiniz. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.