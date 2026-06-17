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Ordu Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Haziran 2026'da hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklık 13 ile 24 derece arasında değişecek ve ortalama sıcaklık 20 derece olacak. Nem oranı %78 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak biliniyor. Görüş mesafesi 10 kilometre olarak bekleniyor. Güneş, 04:59'da doğacak ve 20:00'de batacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hazırlık yapmak önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli olacak. Gün genel olarak güneşli geçecek. Sıcaklık 24 ile 13 derece arasında değişecek. Ortalama sıcaklık 20 derece civarında olacak. Nem oranı %78 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak belirlendi. Görüş mesafesi 10 kilometre olarak bekleniyor. Güneş doğacak saat 04:59, batacak saat 20:00 olacak.

Bugün Ordu'da hava durumu oldukça elverişli. Hava güneşli olacak ve sıcaklık 24 ile 13 derece arasında değişecek. Ortalama sıcaklık yine 20 derece civarında kalacak. Nem oranı %78 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak öngörülüyor. Görüş mesafesi 10 kilometre olarak dikkat çekiyor. Güneşin doğuşu 04:59'da, batışı ise 20:00'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 15 derece arasında değişecek. 19 Haziran Cuma günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. O gün sıcaklıklar 22 ile 16 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemli. 20 Haziran Cumartesi günü beklenen yağışlar için şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmekte yarar var. Hem serin hem de sıcak havalarda rahat edebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına dikkat etmekte fayda var.

Ordu'da hava durumu, günlük planlar açısından önem taşıyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek gerekiyor. Böylece kendiniz ve sevdikleriniz için en uygun hazırlıkları yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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