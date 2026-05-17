Ordu Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu güzel geçecek. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler için keyifli bir gün olacak. Gündüz hava sıcaklığı 22 derece civarında. Gece ise 12 derece civarında olması bekleniyor. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Hafif yağış ihtimali bulunuyor. Rüzgar hızı 3,31 km/sa civarında tahmin ediliyor.

Bugün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak hafif yağış ihtimali var. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Hafif yağış ihtimali bulunuyor. 20 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yüksek bulutlar arasında güneş görünecek.

Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken dikkatli olun. Hava tahminlerini güncel olarak kontrol etmeniz faydalı olur. Yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, kapalı alan alternatiflerini değerlendirmeniz gerektiğini unutmayın. Uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız önerilir.