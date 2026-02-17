Ordu Hava Durumu! 17 Şubat Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak. Hava genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar 15-16 dereceye yükselecek. Ancak, yer yer sağanaklar ile yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 7-8 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Bugün Ordu'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir. Yağışlı hava koşulları trafik koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. Çarşamba günü yağmur geçişleriyle sıcaklık 18-19 derece olacak. Perşembe günü daha soğuk ve yağmurlu hava bekleniyor. Cuma günü ise güneşli bir hava ve sıcaklık 16-17 derece civarında olacak. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için güncel tahminleri takip etmelisiniz.

Sonuç olarak, 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu Ordu'da serin ve yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde dikkat etmek önemlidir. Gündüz daha sıcak bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve yağışa karşı önlemler almanız gerekecek.