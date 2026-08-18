Ordu Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 20 derece civarında seyredecek. Bu durumda, Ordu'daki hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Ayrıca güneşli bir hava bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü geç saatlerde yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 28 derece civarında olacak. 21 Ağustos Cuma günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 28 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekir. Ayrıca, 20 Ağustos Perşembe günü beklenen yerel sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk gibi yanınızda bulundurabileceğiniz eşyaları düşünmek iyi bir fikir.

Ordu'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Ancak, 20 Ağustos Perşembe günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu yüzden, hava koşullarına uygun hazırlık yaparak dışarıda vakit geçirmek daha keyifli olacaktır.