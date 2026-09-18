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Ordu Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Eylül Cuma günü hava genel olarak kapalı. Sıcaklık 20 derece dolaylarında seyrediyor. Güneş ara ara görünse de serin rüzgarlara dikkat etmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Eylül Cumartesi günü yer yer hafif yağışlar bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü ise hava daha güneşli olacak ve sıcaklık 23 dereceye yükselebilir. Planlarınızı yapmadan hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu hava durumu, 18 Eylül Cuma 2026 tarihinde dikkate değer koşullar sunuyor. Bugünkü hava, genel olarak kapalı. Güneşin arada bir yüzünü göstermesi bekleniyor. Sıcaklık ise 20 derece civarında. Bu durum, serin ve biraz sıcak bir his yaratıyor. Dışarı çıkarken kalın bir yelek almayı unutmayın. Ordu, humuslu toprakları ile biliniyor. Serin rüzgarları, tenha sahil kenarlarında yürüyüş yapmayı harika kılıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha fazla merak uyandıracak. 19 Eylül Cumartesi günü, sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Yer yer hafif yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. Açık havada vakit geçirecek olanlar için bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. 20 Eylül Pazar günü gökyüzü daha güneşli olacak. Sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Havanın düzelmesi, piknik yapmayı planlayanlar için cazip bir fırsat sunuyor.

Bu tarihlerde değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor. Belirli bir program yapmadan hava durumu tahminlerini kontrol etmekte fayda var. Deniz kenarında vakit geçirecek olanlar, rüzgarlı havalara dikkat etmeli. Rüzgar bazı bölgelerde daha belirgin hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve hafif bir üst almak iyi bir fikir.

Ordu'daki hava değişikliklerine hazırlıklı olmak sağlık açısından da önemlidir. Yazdan sonbahara geçişte hava ani değişiklikler gösterebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken hava durumu bilgilerini göz önünde bulundurun. Bu sayede sürprizlerle karşılaşma riskinizi en aza indirebilirsiniz. Rahat bir gün geçirmek için bu önerilere dikkat edin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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