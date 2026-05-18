Ordu Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Mayıs Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16-17 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 13-14 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum Ordu'daki hava koşullarının serin ve yağışlı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişiklik gösterecek. 19 Mayıs Salı günü hafif yağmurlar olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü ise yer yer güneşli hava bekleniyor. Ardından hava bulutlu hale gelecek. 21 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu da hava durumunun değişken olacağını işaret ediyor.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyilmesi faydalı olacaktır. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

