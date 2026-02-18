Ordu Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, Ordu'da hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklık 19 derece civarındadır. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 19 derece arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte 24 kilometre civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Bu koşullar, Ordu'daki hava durumunun yağmurlu ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde havanın durumu değişecek. 19 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 9 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü daha sıcak, 16 derece civarında ölçülecek. 21 Şubat Cumartesi günü ise kısmen güneşli ve 19 derece civarında olacak. Bu değişken hava koşulları, Ordu'da farklı hava durumu gösterecek.

Ordu'da bugün ve önümüzdeki günlerde plan yaparken dikkatli olmak önemli. Yağmurlu ve nemli hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek de faydalıdır. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmak gerekmektedir.