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Ordu Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceyi bulacakken gece 20 dereceye düşecek. Nem oranı %64 seviyesinde seyredecek, rüzgar hızı ise saatte 10 km olacak. Bu sıcak günler açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlarken, güneşten korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemli. 20 ve 21 Ağustos'ta benzer hava durumu bekleniyor.

Ordu Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli, sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Nem oranı %64 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında ölçülecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Gelecek günlerde Ordu'daki hava durumu benzer şekilde sürdürülmeye devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. 21 Ağustos Cuma günü de sıcaklığın 27 derece civarında olması bekleniyor. Her iki gün de hava çoğunlukla güneşli geçecek. Nem oranı %64 seviyesinde kalacak. Rüzgarın hızı yine saatte 10 km civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önem taşımaktadır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalıdır. Ayrıca, öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan uzak durmak gerekebilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlıklı bir alternatif olacaktır.

Ordu'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve onu takip eden günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun kalacak. Hava sıcak ve güneşli olacak. Yüksek sıcaklıkların etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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