Celal Şengör'den Ahmet Özer'e... Sahneye çıkıp saati gösterdi: Süre doldu

Edremit Belediyesi tarafından “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” temasıyla düzenlenen 8'inci Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

AHMET ÖZER DE KATILDI

Fuar Koordinatörü Sinan Karahan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yerelden İktidara” panelinde, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş bir araya geldi.

Panelde konuşmacılar, yerel yönetim deneyimleri ve kent sosyolojisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CELAL ŞENGÖR’DEN ÖZER’E MÜDAHALE: SAHNEYE GELİP SAATİ GÖSTERDİ

Panelin son bölümünde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Fuarın onur konuğu olan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Ahmet Özer'in konuşması sırasında sahneye çıkarak Özer'in yanına kadar geldi. Bir süre ellerini arkasında birleştirerek bekleyen Şengör, daha sonra kolundaki saati göstererek Özer'e “Süre doldu” dedi.

ÖZER KONUŞMASINI SONLANDIRDI

Şengör'ün müdahalesinin ardından Ahmet Özer'in kısa süre sonra konuşmasını tamamlayarak sahneden indiği görüldü.

Şengör, panelin ardından başlayan, “İlber Hoca ile Hatıralar” başlıklı söyleşide fuar katılımcılarıyla bir araya geldi.