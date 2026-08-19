HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Celal Şengör'den Ahmet Özer'e... Sahneye çıkıp saati gösterdi: Süre doldu

Edremit Kitap Fuarı'nda düzenlenen “Yerelden İktidara” panelinde konuşan görevinden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir müdahale geldi. Şengör, konuşma süresinin dolduğunu belirtmek için sahneye çıkıp Özer'in yanına giderek kolundaki saati gösterdi ve “Süre doldu” dedi.

Celal Şengör'den Ahmet Özer'e... Sahneye çıkıp saati gösterdi: Süre doldu
Devrim Karadağ

Edremit Belediyesi tarafından “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” temasıyla düzenlenen 8'inci Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

AHMET ÖZER DE KATILDI

Fuar Koordinatörü Sinan Karahan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yerelden İktidara” panelinde, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş bir araya geldi.

Panelde konuşmacılar, yerel yönetim deneyimleri ve kent sosyolojisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CELAL ŞENGÖR’DEN ÖZER’E MÜDAHALE: SAHNEYE GELİP SAATİ GÖSTERDİ

Panelin son bölümünde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Fuarın onur konuğu olan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Ahmet Özer'in konuşması sırasında sahneye çıkarak Özer'in yanına kadar geldi. Bir süre ellerini arkasında birleştirerek bekleyen Şengör, daha sonra kolundaki saati göstererek Özer'e “Süre doldu” dedi.

Celal Şengör den Ahmet Özer e... Sahneye çıkıp saati gösterdi: Süre doldu 1

ÖZER KONUŞMASINI SONLANDIRDI

Şengör'ün müdahalesinin ardından Ahmet Özer'in kısa süre sonra konuşmasını tamamlayarak sahneden indiği görüldü.

Celal Şengör den Ahmet Özer e... Sahneye çıkıp saati gösterdi: Süre doldu 2

Şengör, panelin ardından başlayan, “İlber Hoca ile Hatıralar” başlıklı söyleşide fuar katılımcılarıyla bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizolgun'un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladıDenizolgun'un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı
Eğlence merkezlerine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar varEğlence merkezlerine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Ahmet Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.