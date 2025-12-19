HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Aralık 2025 Cuma sabahı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 ile %81 arasında ölçülürken, rüzgar hızı 5 ile 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:50, gün batımı ise 17:04 olacak. Bu hava koşulları kat kat giyinmeyi ve yağmurluk bulundurmayı gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Ordu Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Ordu'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 ile %81 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 5 ile 8 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati ise 17:04 olarak bekleniyor.

Bu günde bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olabilir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum, hassas bireyler için rahatsızlık verebilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da daha sıcak ve güneşli hava bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini akılda tutmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeni ile hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum, hassas bireyler için rahatsızlık verebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtıTrafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtı
AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.