Ordu Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 ile %81 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı 5 ile 8 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati ise 17:04 olarak bekleniyor.

Bu günde bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olabilir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum, hassas bireyler için rahatsızlık verebilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da daha sıcak ve güneşli hava bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. Çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini akılda tutmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeni ile hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum, hassas bireyler için rahatsızlık verebilir.