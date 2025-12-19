Robot süpürgeleriyle tanınıyordu! Dreame'nin ilk telefonunun özellikleri sızdırıldı (Tasarımı tanıdık)

Robot süpürgeleriyle tanınan Dreame, eylül ayında akıllı telefon pazarına girme planlarını duyurmuştu. Şimdi ise Dreame'nin ilk cihazının teknik özelliklerinin sızdırıldığı iddia edildi.

İŞTE SIZINTILARA GÖRE DREAME'NİN İLK AKILLI TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre, W5110 model numarasına sahip Dreame E1 isimli cihaz, şimdiden EPREL veritabanında görüldü. Ayrıca kullanım kılavuzu da internette bulundu. Aktarılan bilgilere bakılırsa teknik özellikler de bu belgelerden elde edilmiş.

Buna göre telefon; 6,67 inç AMOLED ekrana, 108MP ana kameraya, 2MP makro kameraya, 2MP derinlik sensörüne ve arkada ek bir dekoratif sensöre, ayrıca 50MP selfie kamerasına sahip.

SAMSUNG'UN AMİRAL GEMİSİNİ ANDIRAN TASARIM

İddiaya göre; kılavuzdaki çizimler, cihazın Galaxy S26 Ultra'ya çok benzeyeceğini gösteriyor.

Tıpkı S26 Ultra gibi, Dreame telefon da 5.000 mAh batarya ile geliyor ancak 33W kablolu şarj desteği sunuyor. Ayrıca toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP64 derecesi, 5G, NFC, 3,5 mm kulaklık girişi ve ekran içi parmak izi okuyucusu bulunuyor.

EPREL etiketi ise, cihazı enerji verimliliği açısından A, düşme koruması ve tamir edilebilirlik açısından ise B sınıfı olarak derecelendiriyor. Pilinin başlangıç kapasitesinin %80'inin altına düşmeden önce 800 şarj döngüsüne dayanacağı vaat ediliyor.

Dreame'nin ilk akıllı telefonuna ait teknik özelliklerin sızdırıldığı iddia edilse de, cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı henüz bilinmiyor.