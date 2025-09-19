HABER

Robot süpürge, otomobil derken... O markanın adım atıp üretime geçeceği sürpriz sektör belli oldu!

Robot süpürgeleriyle tanınan ve otomobil sektörüne adım atacağını duyuran Dreame, şimdi de akıllı telefon yarışına giriyor. Şirketin ilk akıllı telefon modeli Dreame Space adını taşıyacak. Tasarımı henüz paylaşılmasa da cihazın yakında piyasaya çıkması bekleniyor.

Robot süpürge pazarında faaliyet gösteren Dreame, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan, Bugatti Veyron ile rekabet edecek ultra lüks, tamamen elektrikli bir araç olacak ile otomobil sektörüne giriş yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şirket şimdi de yeni bir sektöre daha gözünü dikmiş durumda: akıllı telefon sektörüne...

ROBOT SÜPÜRGE, OTOMOBİL DERKEN... ŞİMDİ DE TELEFON ÜRETECEK!

Dreame, kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

GSM Arena'da yer alan habere göre, Dreame'nin resmi Weibo profili, Dreame Space adını taşıyacak ilk akıllı telefonunun tanıtımını paylaştı.

Robot süpürge, otomobil derken... O markanın adım atıp üretime geçeceği sürpriz sektör belli oldu! 1

NASIL ÖZELLİKLER SUNACAK?

Tanıtımda cihazın tasarımı gösterilmese de, astrofotografiye odaklanan gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunacağı kesinleşti.

Robot süpürgeleriyle tanınan Çinli markanın akıllı telefon pazarına gireceğine dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu.

Dreame Space akıllı telefonun çok yakında ise piyasaya çıkması bekleniyor.

