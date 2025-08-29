HABER

Süpürge üretiyordu, otomobil üretecek! Bugatti Veyron’a rakip olacak

Robot süpürgeleriyle tanınan Dreame, otomotiv sektörüne adım atıyor. Yapılan açıklamalara göre şirketin 2027’de piyasaya sürmeyi planladığı ilk tam elektrikli otomobili, Bugatti Veyron’a rakip olacak. Dreame, otomobilin "dünyanın en hızlı otomobili" olacağını öne sürüyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında son dönemde sınırlar giderek belirsizleşiyor. Ev ürünleriyle tanınan markaların otomotivden elektroniğe uzanan yeni alanlara yöneldiği bir dönemde, dikkat çekici bir hamle de robot süpürge üreticisi Dreame’den geldi.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNE GİRDİ

CnEVPost'ta yer alan habere göre, robot süpürgeleriyle tanınan Çinli marka, otomotiv sektörüne girişini resmen duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Dreame’in ilk modeli, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan, Bugatti Veyron ile rekabet edecek ultra lüks, tamamen elektrikli bir araç olacak.

“DÜNYANIN EN HIZLI OTOMOBİLİ” İDDİASI

Dreame, otomobilin "dünyanın en hızlı otomobili" olacağını öne sürüyor.

Şirket, yaklaşık 1.000 kişilik bir otomotiv ekibi kurduğunu ve ekibi genişletmeye devam ettiğini açıkladı.
İlk modelin ise geleneksel lüks otomobillerden farklı, akıllı evler ve mobil cihazlarla kusursuz entegrasyon sağlayan akıllı bir ekosistem sunacağı belirtildi.

"EN KARARLISI BİZ OLACAĞIZ"

Dreame, otomotiv sektörüne girme kararının ani verilmiş ya da geçici bir trend takibi olmadığını, 2013’e kadar uzanan bir araç geliştirme planına dayandığını vurguladı.

Şirket, “Bu yolculuğa ilk çıkan biz olmayabiliriz, ama en kararlısı biz olacağız” ifadelerini kullandı.

