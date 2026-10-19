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Ordu Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'daki hava durumu, 19 Ekim 2026 tarihinde tipik bir sonbahar ortamı sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkarken, akşam saatlerinde bu değer 19 ile 21 derece arasında değişiyor. Gün içerisinde bulutlu hava ve hafif yağış bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin hafif giysilerle hazırlıklı olması öneriliyor. Uzun vadeli hava tahminleri ise önümüzdeki günlerde 18 ile 23 derece arasında dalgalanma yaşanacağını gösteriyor.

Ordu Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'daki hava durumu, 19 Ekim 2026 tarihinde tipik bir sonbahar havası sergiliyor. Güne güzel başlayan şehir, öğle saatlerinde 20 derece civarında sıcaklık sunuyor. Güneşli bir manzara oluşuyor. Halkın sıkça sorduğu "bugünkü hava nasıl" sorusunun yanıtı ise öğleden sonra gökyüzündeki bulutların artması. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık, deniz kenarında hafif bir serinlik yaratıyor. Bu nedenle dışarıda zaman geçireceklerin üzerini hafif giysilerle örtmesi öneriliyor.

İlerleyen saatlerde hafif bir yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık, akşam yürüyüşleri için uygun görünüyor. Ancak aniden bastırabilecek yağışlar için hazırlıklı olmakta fayda var. Ordu'nun iklim yapısı bu durumu etkiliyor. Dışarı çıkacakların yanlarında bir şemsiye taşıması öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Ordu'da birkaç gün için hava tahminleri 18 ile 23 derece arasında sıcaklık öngörüyor. Hafta ortası bulutlu havanın yer yer yağış getirebileceği belirtiliyor. Ekim ayının son haftasına yaklaşırken halkın dikkatli olması gerekiyor. Uzun vadede hava koşulları değişken. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmak önemli bir adım olabilir.

Doğa yürüyüşleri, piknikler veya buluşmalar planlayanlar, hava koşullarını dikkate almalı. Sağlıklı bir yaşam için kalın giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı. Özellikle yağış beklenen günlerde açık hava etkinlikleri için bir yedek plan yapmak önemlidir. Bu sayede Ordu'da doğanın tadını güvenle çıkarmak mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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