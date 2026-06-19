Ordu Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, ılıman ve keyifli geçecek. Hava sıcaklıkları 17 ile 21 derece arasında değişecek. Genel olarak hava çok bulutlu bir görünümde olacak. Bu nedenle bugünkü hava, "serin ve bulutlu" olarak tanımlanabilir.

Gelecek günlerde hava durumu nasıl olacak? 20 Haziran Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 16 ile 21 derece arasında olacak. 21 Haziran Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu gün sıcaklık 14 ile 22 derece arasında seyredecek. 22 Haziran Pazartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 14 ile 23 derece arasında olacak. Yani hava durumu, "hafta sonu yağışlı, pazartesi güneşli" şeklinde öngörülüyor.

Bu hafta sonu açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmeli. Yağışlı günler zorluk çıkartabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 14 ile 23 derece arasında değişecek. Bu durum, serin havalarda kat kat giyinmeyi ve şemsiye bulundurmayı gerekli kılmaktadır.

Ordu'daki hava durumu, 19 Haziran Cuma'da serin ve bulutlu. Hafta sonu yağışlı, pazartesi ise güneşli bir hava beklentisi var. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.