Ordu Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu, kış koşullarının etkisiyle şekillenecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile -1 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağışlar bekleniyor. Ordu'da bugün hava soğuk ve karla karışık yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ocak 2026 Salı günü hava sıcaklıkları 2 ile -6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile -2 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 7 ile 4 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olacağı önemlidir. Ordu'da bugün ve önümüzdeki günlerde kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Karla karışık yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirmek isteyenler uygun kıyafetler seçmelidir.

Ordu'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun giyinmek önemlidir. Yol koşullarına dikkat etmek hem sağlık hem de güvenlik açısından önemlidir.