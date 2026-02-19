Ordu Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında kalacak. Gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise tekrar 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk hissedilebilir.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Öğle saatine doğru rüzgar yön değiştirecek. Kuzeybatıya dönecek olan rüzgar saatte 12 kilometre hızla devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hızının azalması planlanıyor. Yönü de değişebilir.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra bol su içmek sağlığınız için yararlı olacaktır.

İlerleyen günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. Güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir. 21 Şubat Cumartesi günü benzer sıcaklıklar ve güneşli hava devam edecektir. 22 Şubat Pazar günü yağışlı hava tekrar etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.