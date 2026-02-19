HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Şubat 2026'da soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklık 3 derece olurken, öğleye doğru 7 dereceye yükselebilir. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Güneybatıdan esecek rüzgar, yön değiştirerek kuzeybatıya dönecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak faydalı. İlerleyen günlerde sıcaklık artabilir, ancak hava durumunu dikkatle takip etmek sağlık açısından önemlidir.

Ordu Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında kalacak. Gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise tekrar 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk hissedilebilir.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Öğle saatine doğru rüzgar yön değiştirecek. Kuzeybatıya dönecek olan rüzgar saatte 12 kilometre hızla devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hızının azalması planlanıyor. Yönü de değişebilir.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra bol su içmek sağlığınız için yararlı olacaktır.

İlerleyen günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. Güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir. 21 Şubat Cumartesi günü benzer sıcaklıklar ve güneşli hava devam edecektir. 22 Şubat Pazar günü yağışlı hava tekrar etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 hafta boyunca mahsur kalmış! Tesadüfen fark edildi, helikopterle kurtarıldı1 hafta boyunca mahsur kalmış! Tesadüfen fark edildi, helikopterle kurtarıldı
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.