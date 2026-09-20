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Ordu Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Eylül 2026'daki hava durumu güzel geçiyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık ve hafif bulutlu bir hava, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar yaratıyor. Denizden gelen serin rüzgarlar, sahil yürüyüşlerini keyifli hale getiriyor. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklıkta artış olabileceği unutulmamalı. Hava durumunu kontrol ederek planlarınızı yapmanızda fayda var.

Ordu Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

20 Eylül Pazar 2026’da Ordu’da güzel bir hava durumu sizleri bekliyor. Deniz kıyısının serin rüzgarları etkili olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava durumu genel olarak açık ve hafif bulutlu. Bu atmosfer, dışarıda vakit geçirmek için ideal. Bugün keyifli bir gün geçireceksiniz.

Sabah saatlerinde hava serin hissedilecek. İlerleyen saatlerde sıcaklık biraz artabilir. Denizden gelen rüzgarlar, hafif bir ferahlama sağlayacak. Ordu’nun doğal güzelliklerini keşfetmek için fırsatlar sunulacak. Sahil yürüyüşleri yapmak isteyenler için mükemmel bir gün. Dışarıda geçirilecek zamanlar oldukça keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 21 ve 23 Eylül tarihlerinde sıcaklık artabilir. Gündüzleri 22 ila 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için iyi bir fırsat sunar. Ancak gece saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkmadan önce hafif bir ceket almanızda fayda var. Havanın değişkenliği hoş bir sürpriz olarak ortaya çıkacak.

Ordu’da yağışların olabileceği dönemler de var. Bu nedenle hava durumuna bağlı olarak plan yaparken dikkatli olmalısınız. Dış mekan etkinlikleri planlıyorsanız, hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak konforu artıracaktır. Bu önlemler, olumsuz koşulları en aza indirebilir.

Özetle, Ordu'daki hava durumu elverişli. Önümüzdeki günlerin de güzel geçeceği görünüyor. Doğa ile iç içe olmayı sevenler için harika bir hafta gelecek. Hava koşullarını dikkate alarak günü en iyi şekilde değerlendirin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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