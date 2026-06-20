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Ordu Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için kritik öneme sahiptir. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında, genel olarak bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yağmur nedeniyle yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları tavsiye ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Ordu Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için önemlidir. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin yanında yağmurluk veya şemsiye bulundurması faydalıdır. Rüzgar hızı artabileceği için hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu, değişkenlik gösterecek. 21 Haziran Pazar günü hafif yağmurlu, 22 Haziran Pazartesi günü bulutlu, 23 Haziran Salı günü ise yağmur ve çisenti olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 22-23 derece arasında değişecek. Geceleri ise 14-15 derece civarında seyredecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Yağışlı günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Ordu'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve 20 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu dikkate alarak hazırlık yapmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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