Ordu Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. Bu, Ordu'daki hava durumu hakkında iyi bir bilgidir. Hissedilen sıcaklıklar da 15 derece civarında olacak. Nem oranı %45 seviyesinde ölçülecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında beklenecek. Gün doğumu saati 07:16 olarak tahmin edilmektedir. Gün batımı ise 18:09'da gerçekleşecek. Bu, gün ışığından 11 saat faydalanabileceğiniz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 16 derece civarında bekleniyor. Güneş ışığı bu günde bol olacak. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri görülebilir. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Bu günde yağmur ve çisenti beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışlı olacaktır. Özellikle 22 ve 23 Şubat tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceği düşünülmelidir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de önem taşır. Böylece Ordu'daki hava durumu koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.