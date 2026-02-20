HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'daki hava durumu, 20 Şubat 2026 Cuma günü güneşli ve ılıman bir gün geçirecektir. Sıcaklık 15 derece civarında seyrederken, nem oranı %45 olarak ölçülecek. 21 Şubat Cumartesi için sıcaklık 16 derece bekleniyor ve güneş ışığı bol olacak. Ancak 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 12 dereceye düşebilir. Özellikle bu tarihlerde yağmur geçişleri yaşanması muhtemeldir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önem taşımaktadır.

Ordu Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. Bu, Ordu'daki hava durumu hakkında iyi bir bilgidir. Hissedilen sıcaklıklar da 15 derece civarında olacak. Nem oranı %45 seviyesinde ölçülecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında beklenecek. Gün doğumu saati 07:16 olarak tahmin edilmektedir. Gün batımı ise 18:09'da gerçekleşecek. Bu, gün ışığından 11 saat faydalanabileceğiniz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 16 derece civarında bekleniyor. Güneş ışığı bu günde bol olacak. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri görülebilir. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Bu günde yağmur ve çisenti beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışlı olacaktır. Özellikle 22 ve 23 Şubat tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceği düşünülmelidir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de önem taşır. Böylece Ordu'daki hava durumu koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.