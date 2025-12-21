Ordu Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Ordu hava durumu nasıl?

14°C arasında değişecektir.

Ordu'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 13°C. Korgan'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık -0.6°C, en yüksek sıcaklık 1°C. Ünye'de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık 6.3°C. Kumru'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 1.5°C, en yüksek sıcaklık ise 4.7°C. Gülyalı'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık 6.7°C. Aybastı'da hava az bulutlu. En düşük sıcaklık -1.8°C, en yüksek sıcaklık 1.3°C. Dolayısıyla, Ordu'da hava durumu değişkenlik göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. 22-24 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık aralığı yine 10°C ile 14°C olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları sabah ve akşam saatlerinde daha da düşebilir. Hava durumu genel olarak aynı kalacak. Ordu'da sıcaklıkların değişimi dikkatle takip edilmelidir.