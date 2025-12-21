HABER

Ordu Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Ordu hava durumu nasıl?

21 Aralık 2025 tarihinde Ordu'da hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da kapalı ve bulutlu bir hava hakimken, Korgan ve Kumru açık ve güneşli hava koşullarını yaşamaktadır. Ünye ve Gülyalı'da sıcaklıklar 4.5°C ile 6.7°C arasında değişirken, Aybastı'da bu değerler -1.8°C ile 1.3°C olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki günlerde Ordu'da kapalı hava gözlemlenecek ve sıcaklık aralığı 10°C ile 14°C arasında değişecektir.

Taner Şahin

14°C arasında değişecektir.

Ordu'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 13°C. Korgan'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık -0.6°C, en yüksek sıcaklık 1°C. Ünye'de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık 6.3°C. Kumru'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 1.5°C, en yüksek sıcaklık ise 4.7°C. Gülyalı'da hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık 6.7°C. Aybastı'da hava az bulutlu. En düşük sıcaklık -1.8°C, en yüksek sıcaklık 1.3°C. Dolayısıyla, Ordu'da hava durumu değişkenlik göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 14°C arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. 22-24 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık aralığı yine 10°C ile 14°C olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları sabah ve akşam saatlerinde daha da düşebilir. Hava durumu genel olarak aynı kalacak. Ordu'da sıcaklıkların değişimi dikkatle takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
