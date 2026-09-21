HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Eylül 2026 tarihinde hava durumu, nostaljik bir yaz gününü andırıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Parçalı bulutlu gökyüzü, güneşin zaman zaman kendini göstermesiyle birlikte dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Öğle saatlerinde biraz artan sıcaklık, akşam serinleyince hafif giysi bulundurmayı gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların düşmesi ve yer yer yağış bekleniyor.

Ordu Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 21 Eylül 2026 tarihinde hava durumu, nostaljik bir yaz gününü andırıyor. Bugünkü sıcaklık, genel olarak 20 derece civarında. Bu ılıman hava, yürüyüş yapmak veya dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Gün boyunca gökyüzü genellikle parçalı bulutlu. Güneş ara ara kendini gösterecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz artacak.

Bugünkü hava hakkında soranlara, Ordu'da sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Dışarıda olmayı sevenler, plan yapma zamanı olduğunu düşünüyor. Akşam saatlerine yaklaşırken havanın serinlemesi bekleniyor. Bu durumda hafif bir üst giysi bulundurmak akıllıca olabilir. Doğanın tadını çıkarmak isteyenler için yürüyüş ya da piknik yapma imkanı var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha fazla dikkat gerektiriyor. 22 Eylül'den itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bazı günlerde yer yer yağışlı hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar genel olarak 18-21 derece arasında seyretmeye devam edecek. Dışarı çıkarken hava şartlarını dikkate almak önemli. Uygun giyinmek de büyük önem taşıyor.

Ordu'daki hava koşulları, tarım alanında da dikkatle izlenmeli. Bu dönem, ekinlerin gelişimi için kritik bir zaman. Çiftçiler ve tarım işçileri, güncel hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Plan yapmak, onlara büyük fayda sağlayacaktır. Hava koşullarının öngörülmesi, günlük aktiviteler ve tarımsal üretim için belirleyici bir etki yaratır.

Sonuç olarak, Ordu'daki hava durumu bugün oldukça uygun. Önümüzdeki günlerde dikkatli olmak önemli. Giyimlerimizi buna göre ayarlamak gerekir. Tarımsal faaliyetlerimizi planlamak sağlıklı ve verimli günler geçirmemiz için elzemdir. Havanın sürekli değişebileceğini unutmadan, araştırmalarınızı sürdürmek faydalı olacaktır.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversite yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var Üniversite yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.