Ordu Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Şubat 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye yükselecekken, akşam saatlerinde 8 ile 9 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Nem oranı %74 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 10 ile 11 km/saat arasında gerçekleşecek. Yağışlı günlere hazırlıklı olmak için uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemli. İklime göre dış mekan aktiviteleri planlanabilir.

Zeynel Eren Ölüç

Ordu'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %74 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 10 ile 11 km/saat arasında ölçülecek. Ordu'da hava durumu ılıman ve rahat bir gün için uygun koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Şubat Pazar günü, hava sıcaklığı 12 ile 13 derece arasında olacak. O gün yağışlı bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklığı 6 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 24 Şubat Salı günü, sıcaklık 8 ile 9 derece arasında ölçülecek. O gün de hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var. Hava koşullarına göre plan yaparak, Ordu'da geçireceğiniz günleri keyifli hale getirebilirsiniz.

