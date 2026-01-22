HABER

Ordu Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca bulutlu ve serin bir atmosfer hakim. Sabah sıcaklıkları 6 dereceye düşerken, öğle saatlerinde 10 dereceye ulaşması bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %60 ile %80 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağmurlu hava öngörülüyor. Bu yüzden giyinme seçeneklerine dikkat edilmesi önemli.

Ordu Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için koşullar çeşitli sürprizler sunuyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. Öğle saatlerinde ise 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 15 kilometre olacak. Nem oranı ise gün boyunca %60 ile %80 arasında değişecek.

Gün içinde Ordu'da hava durumu serin ve bulutlu. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye ulaşacak. Bu durum, daha ılıman bir atmosfer sağlayacak. Rüzgar güneyden esiyor. Nem oranı yüksek olduğu için hava biraz daha nemli hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. 23 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında olacak. 24 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönmesi muhtemel. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde giyinme seçeneklerine dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen giysiler kullanmak gerekir. Bu durum, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı, havanın daha nemli hissedilmesine neden olabilir. Nemden korunmak için uygun giysiler seçmek önemlidir.

Ordu'da hava durumu sabah ve akşam saatlerinde serin ve bulutlu. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye yükselecek. Bu, daha ılıman bir hava sağlar. Rüzgar güney yönünden esiyor. Nem oranının yüksek olması, havanın biraz daha nemli hissedilmesine neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
