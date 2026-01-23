HABER

Ordu Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının 10 derece civarında olması öngörülüyor. 24 Ocak Cumartesi günü sağanaklar yaşanacak. Sıcaklık 12 dereceye yükselecek. 25 Ocak Pazar günü çok bulutlu hava hâkim olacak ve sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Rüzgarlı günlerde su geçirmeyen kıyafetlerin giyilmesi, hava koşullarına uyum sağlamak açısından önem taşıyor. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Ordu'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 4 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %51 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 15.8 km olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:48'dir. Gün batımı saati ise 17:35 olarak hesaplandı.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığının 12 derece civarında olması öngörülüyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 15 derece civarına yükselecek. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olacağı tahmin ediliyor. O gün sıcaklığın 16 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen bir mont kullanmak daha etkili olacaktır. Sıcaklıkların 4 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek akıllıca olacaktır.

hava durumu Ordu
