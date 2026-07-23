Ordu Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Ordu'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı %81 civarında. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, güneşli bir gün geçirmek isteyenler için uygundur.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığı yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Aynı zamanda yağmurlu bir gün geçireceğiz. 25 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. Hafif yağmur olma ihtimali bulunuyor. 26 Temmuz Pazar günü ise hava yine 19 ile 22 derece arasında. Hafif yağmur olasılığı mevcut.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler almayı gerektiriyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez mont da oldukça faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumalısınız. Kat kat giyinmek, serin günlerde rahat etmenize yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli takip etmek, planlarınız için önemlidir.

Ordu'da 23 Temmuz Perşembe hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Yağmurlu günlere hazırlıklı olmak, açık hava etkinliklerinizi daha keyifli hale getirecektir.