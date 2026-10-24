HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu’da 24 Ekim 2026 Cuma günü doğa severler için güzel bir hava durumu yaşanıyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Hafif rüzgarlar serinlik hissi oluşturuyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın 22 dereceye çıkması bekleniyor. Ancak, yer yer buğulu hava ile birlikte önümüzdeki günlerde değişen hava koşulları, yağış ihtimalini de beraberinde getiriyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu’da 24 Ekim 2026 Cuma günü, doğa severleri sevindiren bir hava durumu hâkim. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler de mutlu olacak. Gün boyunca süren deniz rüzgârları, hafif bir serinlik hissi yaratıyor. Bugünkü hava durumu merak edenler için sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir hırka veya ceket giymek öneriliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha artarak 22 dereceye çıkabilir. Bunun yanında, yer yer buğulu bir hava durumu etkili. Bu durum, deniz kenarında bulunanlar için büyüleyici fakat dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Ordu’nun hava durumu dikkatle takip edilmeli. Önümüzdeki günlerde değişiklikler meydana gelecek gibi görünüyor. Haftanın sonunda gökyüzünde bazı farklılıklar oluşacak. Sıcaklık değerleri 19-21 derece arasında dalgalanacak. Hava koşullarının genel olarak daha parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yer yer hafif yağışlar akşam saatlerinde görülebilir. Bu durum, açık havada vakit geçirenler için keyifli anlar yaratırken, bazı önlemler almayı gerektirebilir.

Hava şartlarının değişkenliği, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Ceket veya yağmurluk bulundurmak, öngörülemeyen yağışlara karşı koruyabilir. Yüksek nemli hava koşulları nedeniyle ayakkabı ve giysilerin uygun olması önemli. Dışarıda geçirilen zamanın konforu artacaktır. Hem bugünkü hava durumu hem de önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak büyük önem taşır.

Ordu’daki hava durumu, çeşitli aktiviteler planlamak için elverişli. Ancak hava değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Güvende kalmak ve rahat bir gün geçirmek için hazırlıklı olmak her zaman akıllıca bir tercih olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu tutuklandıMilas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu tutuklandı
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına büyük onurKurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına büyük onur

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.