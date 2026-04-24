Ordu Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu, hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında, gece ise 3 dereceye düşecektir. Nem oranının yüksekliği, hava koşullarını serin hissettirebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Bugün Ordu'da hava durumu serin ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava bekleniyor. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 18 dereceye ulaşacak ve sağanak yağışlar görülecek. 27 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yol koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulması önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması önerilmektedir.