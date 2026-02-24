HABER

Ordu Hava Durumu! 24 Şubat Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu artan bulutluluk ile rüzgarlı geçecek. Sıcaklık gün boyunca 7 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 13 km/s'den başlayarak akşam 14 km/s'ye ulaşabilir. Nem oranı ise %57'den %76'ya yükselecek. Önümüzdeki günlerde 25-27 Şubat tarihlerinde soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle hava koşullarına uygun plan yapmak önemlidir.

Seray Yalçın

Ordu'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, artan bulutluluk ile geçecek. Sıcaklık 10 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava 7 derece. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Gün boyunca rüzgar etkili olacak. Sabah saatlerinde rüzgar hızı ortalama 13 km/sa. Akşam saatlerinde rüzgar 14 km/sa hıza ulaşacak. Maksimum rüzgar hızı gün içinde 32 km/sa'ye çıkabilir. Nem oranı gün içinde değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde %57 seviyelerinde olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %76'ya yükselecek. Ordu'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, rüzgarlı ve bulutlu geçecek.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 1 - 10 derece arasında değişecek. Yağışlı koşullar bekleniyor, bu durum dikkatli olmayı gerektiriyor. 26 Şubat Perşembe daha soğuk bir hava hakim olacak. Sıcaklık 0 - 3 derece arasında seyredecek. Yağışlı koşullar devam edecek. 27 Şubat Cuma ise hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 1 - 3 derece arasında olacak. Ordu'da önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı koşullar etkili olacak.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 25 Şubat Çarşamba günü yağış nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önerilir. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Hava koşullarına uygun planlar yapılmalıdır. 26 Şubat Perşembe ve 27 Şubat Cuma günleri beklenen soğuk hava için de hazırlıklı olunmalıdır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Açık alanlarda geçirilen süreler kısıtlanmalıdır. Bu şekilde, Ordu'da hava koşullarına karşı daha güvenli hareket edebilirsiniz.

hava durumu Ordu
